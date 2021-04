La formazione finlandese, fra le più importanti in ambito power metal, è pronta a saltare sul tour bus per un giro europeo il prossimo autunno.

Sarà un tour particolare, perché Sonata Arctica riporteranno sui palchi europei il tour acustico chiamato “Acoustic Adventures”.

La data italiana è programmata per il 18 novembre 2021 al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI).

Ecco di seguito alcune dichiarazioni della band:

“Questa versione acustica dei Sonata Arctica negli anni sta crescendo”, dichiara il vocalist Tony Kakko e spiega: “la prima volta che abbiamo portato Acoustic Adventures Tour sui palchi risale al 2019, è stato un successo immediato, tanto che abbiamo pensato di registrare i pezzi in versione acustica ed uscire con uno o addirittura due album. I nostri pezzi sono da sempre basati sulla melodia, questo rende molto più semplice il riadattamento alla versione acustica.”

‘Acoustic Adventures – Volume One’ sarà quindi il primo di due album acustici, la cui uscita è prevista per ottobre 2021 su Nuclear Blast Records. Tony Kakko aggiunge:

“Spero che questi due album vi piacciano, abbiamo dovuto scegliere e lasciar fuori molti pezzi del nostro repertorio in fase di scelta… Ci vediamo in tour!”

Infine il tastierista Henrik “Henkka” Klingenberg dichiara:

“A conclusione del nostro Talviyö World Tour, abbiamo subito pensato alla prossima sfida. Ci siamo sempre divertiti a suonare musica acustica, così abbiamo deciso di entrare in studio e registrare per poi andare in tour. Faremo un bel tour europeo e non vediamo l’ora di incontrarvi tutti!”

Ecco di seguito i dettagli:

SONATA ARCTICA

“Acoustic Adventures MMXXI”

+ ELEINE

18.11.2021 – TREZZO SULL’ADDA (MI), Live Club