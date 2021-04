Salgono a 14 i Comuni sardi in lockdown. Dopo Pula, oggi anche Sennariolo, in provincia di Oristano, entra in “zona rossa”.

Il sindaco Gianbattista Ledda, a seguito dell’impennata di contagi negli ultimi giorni, ha adottato il provvedimento che durerà anche dopo i giorni di Pasqua in cui la zona rossa è estesa a tutta Italia. Le persone risultate positive al coronavirus nel piccolo paese dell’Oristanese sono 14, su 160 abitanti.