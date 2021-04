Meteo, in Sardegna la Pasqua con calo delle temperature e pioggia

Per la Sardegna sarà una Pasqua all’insegna del tempo instabile, con l’arrivo sulla Regione di freddo e piogge in diverse zone dell’isola.

“Lo scenario sul Mediterraneo va cambiando rispetto ai giorni scorsi, per farla davvero breve, se fino a ieri si respirava aria di origine Sub-Tropicale, da oggi, e fino alla prossima settimana, saremo avvolti da masse d’aria di origine settentrionale, quindi più fresche”, afferma Dario Secci, meteorologo di Sardegna Clima.

Quanto più fresche? Il calo sarà progressivo, e avverrà ad opera del Grecale domenica, e del Maestrale Lunedì, giornata in cui le temperature scenderanno sotto la media del periodo.