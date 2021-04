Cagliaripad esprime la più ferma condanna per la lettera intimidatoria ricevuta oggi dal quotidiano L’Unione Sarda riferita alle inchieste del collega Mauro Pili sulla vicenda della vendita di Eni Cloro Soda.

Esprime altresì solidarietà al Giornale e a Pili, uomo che ha dimostrato, oggi da giornalista e in passato da parlamentare, onestà, fermezza e coraggio nel portare avanti inchieste difficili e pericolose per l’intera Sardegna. La Redazione e gli Editori di Cagliaripad condannano fermamente l’atto intimidatorio che non esitano a definire incivile e brutale, pericoloso per la libertà d’informazione, retaggio di un passato oscuro che dev’essere respinto con fermezza e totale sdegno.

Siamo certi che le Forze dell’Ordine riusciranno ad identificare e assicurare alla Giustizia i responsabili di questo inqualificabile atto e a garantire al Collega e a tutti i giornalisti di svolgere in sicurezza il loro lavoro al servizio dei cittadini e del loro diritto a essere informati.

A Pili e a L’Unione Sarda la nostra solidarietà e vicinanza di Giornalisti, di Sardi e di donne e uomini civili.