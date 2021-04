Un nuovo convoglio statunitense, carico con munizioni ed equipaggiamenti militari, è stato avvistato il 2 aprile in direzione di una base militare americana all’interno del giacimento petrolifero di Kuniko nella provincia siriana di Deir Ez-Zor, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa locale Sana con riferimento a fonti anonime. Non è chiaro se il convoglio sia arrivato dall’Iraq, come di solito succede quando si parla di convogli americani in Siria.

La notizia dell’ennesimo convoglio militare americano va inquadrata nel contesto della presenza illegale delle truppe statunitensi sul suolo siriano, in quanto gli Usa non hanno né il mandato Onu né l’autorizzazione di Damasco. I militari americani sono essenzialmente schierati nelle zone ricche di petrolio, attualmente sotto il controllo delle milizie curde alleate di Washington.