Botta e risposta al vetriolo Sgarbi-Manca. La consigliera: “Politico che non stimo, non ho tempo da dedicargli”

Botta e risposta tra il deputato e critico d’arte Vittorio Sgarbi e la consigliera regionale Desirè Manca, in quota cinquestelle.

La vicenda nasce durante la visita di Sgarbi in Sardegna al museo in Brigata Sassari poiché, come dichiarò la stessa consigliera in un comunicato, “in Italia i musei sono chiusi, in Sardegna quello della Brigata Sassari si apre per una visita guidata assolutamente vergognosa”.

Per Desiré Manca è “vergognoso”, è la “manifestazione della casta sarda, della politica dei privilegi, che oggi si dimostra nella sua arroganza”.

La risposta di Vittorio Sgarbi non si è fatta attendere: “Questa signora qui, tale Desirè Manca, una sopravvissuta dei 5 Stelle, da alcuni giorni sbraita contro le mie visite in Sardegna. Una totale analfabeta istituzionale che non conosce, lei consigliere regionale (a sua insaputa) le prerogative dei deputati (anche le sue). Invece di dichiarare sciocchezze, la signora avrebbe fatto meglio a unirsi al mio gruppo. Avrebbe appreso molte cose (che ovviamente non sa) sulla sua Isola, ma soprattutto avrebbe conosciuto lo stile architettonico sobrio del romanico sardo. Cosa che avrebbe giovato al suo, di stile”.