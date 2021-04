I Carabinieri di Iglesias (Su) hanno notificato ieri a un 26enne di Villamassargia ma domiciliato nella città mineraria, un provvedimento del Tribunale di Cagliari del “divieto di avvicinamento alla ex compagna ed ai suoi congiunti, nonché ai luoghi abitualmente frequentati dagli stessi”, come da indicazioni raccolte dai carabinieri nelle indagini svolte per maltrattamenti in famiglia.

Queste procedure, precisano Carabinieri, sono volte alla tutela delle vittime e procedono per gradi, crescendo in afflittività sino alla carcerazione, qualora il destinatario non rispetti le imposizioni del Giudice.