“Domani è prevista in consiglio regionale la discussione del disegno di legge che prevede l’assunzione di 60 figure da inserire nello staff del Presidente della Regione per un costo di 6 milioni di euro all’anno. Già nei mesi precedenti la Giunta aveva provato a far approvare il provvedimento in aula e ora, approfittando della pausa pasquale, lo ripropongono”. Lo denuncia su Facebook Luca Pizzuto, segretario regionale del partito Articolo Uno.

“In questo periodo di sofferenza e di crisi, con una gestione pessima dell’emergenza sanitaria in Sardegna che ci vede penultimi in Italia per percentuali di dosi di vaccino somministrate, Solinas e i suoi alleati di centrodestra non trovano di meglio da fare che approvare leggi per aumentare lo staff a disposizione del presidente, tutto a spese dei cittadini”, continua Pizzuto. “Questo gesto è un offesa nei confronti di chi quotidianamente fa i conti con il costo economico e sociale di questa crisi sanitaria”. E conclude: “La maggioranza si impegni a usare le risorse a disposizione per affrontare ben altri problemi più urgenti”.