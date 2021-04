Sabato 10 e domenica 11 aprile la campagna di screening “Sardi e Sicuri”, promossa dalla Regione e realizzata da Ares-Ats, arriva a Sennori. I tamponi naso faringei gratuiti saranno effettuati nella palestra di via Massarenti, messa a disposizione dal Comune.

Per effettuare il test non sarà necessario prenotarsi, sarà sufficiente presentarsi all’hub muniti di tessera sanitaria e indossando la mascherina. Tuttavia, al fine di evitare assembramenti, l’amministrazione comunale invita i cittadini a recarsi preferibilmente in palestra rispettando le seguenti fasce orarie: sabato 10 aprile, ore 08.30 – 13.00 cognomi con la lettera iniziale dalla lettera A alla lettera E; sabato 10 aprile, ore 14.00 – 18.00 cognomi con la lettera iniziale dalla lettera F alla lettera M; domenica 11 aprile, ore 08.30 – 13.00 cognomi con la lettera iniziale dalla lettera N alla lettera R; domenica 11 aprile, ore 14.00 – 18.00 cognomi con la lettera iniziale dalla lettera S alla lettera Z.