Sardegna Pulita su vaccinazioni: “Urgente commissariamento di Nieddu e Solinas”

“Il presidente Solinas, insieme all’assessore alla Sanita’ Nieddu, ormai entita’ astratte, dovrebbero essere commissariati urgentemente – inizia così il comunicato dell’Associazione Sardegna Pulita – sno quelli, primi alle riaperture ma, senza un minimo di controllo, di prevenzione, aggiungendo di fatto, danno al danno”.

“La loro comunicazione inesistente, nota, per aver anche messo il bavaglio ai sanitari, fa acqua da tutte le parti. Centri vaccinali di periferia, con anziani abbandonati a se stessi, pensando che questi siano in grado di collegarsi in internet con il portale della regione. Anziani non in grado di muoversi da casa loro, senza la predisposizione di una navetta di trasporto per il centro vaccinale più vicino. Persone lasciate indietro sulla tessera sanitaria, un numero pubblico che non risponde alla richiesta di informazione”, prosegue l’associazione.

“I SardoLeghisti Solinas e Nieddu, sono ormai entità astratte, fatti e lasciati. Si dimettano subito, vengano immediatamente commissariati dalla regione Sardegna, dove tra sbarchi da ogni dove, può arrivare chiunque senza essere controllato. Loro, sono la Giunta del Ritardo. Vengano cacciati via dal loro bunker istituzionale, per il bene dei Sardi”.