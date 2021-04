I carabinieri di Cagliari – Sant’Avendrace hanno eseguito stamani un’ordinanza del Tribunale di Cagliari che dispone, su richiesta della Procura, l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, nei confronti di un 55enne di Elmas, disoccupato con precedenti.

L’uomo, rintracciato a Selargius, è stato ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari, commesso in danno della moglie 56enne e del figlio 33enne. Il provvedimento nasce dalla querela presentata dalla donna pochi giorni fa, puntualmente riscontrata dagli accertamenti dei carabinieri e riferiti all’autorità giudiziaria.

In particolare, è stato appurato che l’uomo, con abitualità, aveva posto in essere atti di maltrattamento consistiti in ingiurie continue, minacce e aggressioni fisiche, commesse a Elmas sino a pochi giorni fa. Ora l’uomo dovrà trovarsi un’altra sistemazione ed evitare di incontrare in qualunque modo le vittime, per evitare provvedimenti più afflittivi.