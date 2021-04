Nel corso della notte i Carabinieri di Serrenti (Su), nell’ambito di un servizio disposto dalla Compagnia di Sanluri, hanno fermato due uomini sorpresi a girovagare in auto. L’atteggiamento evasivo e sospetto ha indotto i Carabinieri ad identificarli e perquisirli.

Uno di essi, 29enne operaio di Serrenti, già destinatario di precedenti denunce, aveva un grammo di cocaina, un coltello a serramanico, e in casa deteneva un involucro contenente grammi 14 grammi di marijuana. E’ stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti. Il 41enne che si trovava in auto con lui è stato invece sanzionato, come lo stesso 29enne, per violazione del coprifuoco.