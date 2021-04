A Oristano oggi sono stati accertati altri 10 casi di positività al Covid 19. L’aggiornamento sull’emergenza sanitaria da Coronavirus in città è stato comunicato al Sindaco Andrea Lutzu dalle autorità sanitarie della Assl di Oristano. Per effetto dell’aggiornamento odierno i casi di positività al Covid-19 accertati dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 873, i pazienti guariti sono 739, mentre i soggetti ancora in cura sono 119. Quindici i pazienti deceduti.

Questo pomeriggio inoltre il Sindaco Lutzu ha firmato un’ordinanza con la quale dispone la chiusura di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo Statale n. 3 di Oristano e la conseguente interruzione delle attività didattiche in presenza delle classi con decorrenza dall’8 aprile 2021 e fino a nuova disposizione. Prima della riapertura si dovrà provvedere alla sanificazione straordinaria degli edifici scolastici. Il provvedimento si è reso necessario conseguentemente ai casi di contagio accertati tra gli alunni e gli operatori scolastici e la segnalazione dell’Ats con la quale si raccomanda la chiusura cautelativa di tutti i plessi appartenenti all’Istituto a partire da domani 8 aprile 2021 e fino a nuova comunicazione. Nella giornata di ieri, il dirigente scolastico Pasqualina Saba, a seguito delle positività al COVID 19 rilevate nell’ultima settimana e dei numerosi docenti in quarantena, non potendo garantire le lezioni in presenza, aveva già disposto la modalità della didattica a distanza per gli studenti di 12 classi della scuola secondaria Grazia Deledda, distribuiti presso i locali di via Solferino e di Via Marconi.