“Purtroppo, da momento in cui i casi si erano completamente azzerati dobbiamo oggi registrare un improvviso aumento dei positivi. Da quanto ci viene segnalato nonostante tutte le precauzioni, le chiusure, le zone rosse o arancioni il virus sta continuando a circolare. In una buona metà dei casi nella cosiddetta “variante inglese” che risulta particolarmente contagiosa e che impone quindi provvedimenti più drastici come quelli che ho dovuto adottare a partire dal 29 marzo per le scuole. I dati di oggi danno 12 positivi tutti in isolamento domiciliare senza gravi situazioni”. Lo comunica il sindaco di Guspini Giuseppe De Fanti.

A causa della positività riscontrata in alcuni operatori scolastici, su indicazione delle autorità sanitarie, prima il 29 marzo e poi il 1 aprile “ho disposto la chiusura delle scuole Satta e Deledda. A seguito dei riscontri effettuati con i tamponi sono emerse alcune positività tra gli alunni che hanno determinato l’assunzione di provvedimenti precauzionali molto restrittivi con la chiusura completa degli istituti. Stamattina – prosegue il sindaco – a seguito degli ulteriori esiti pervenuti, con una positività riscontrata anche alle scuole medie, assieme ai medici competenti ho dovuto assumere la decisione della chiusura anche dei due plessi scolastici Fermi e Da Vinci”. La nota positiva riguarda invece la Scuola Deledda nella quale non è stato riscontrato nessun caso e che quindi da domattina riaprirà regolarmente.

“Stante la situazione – prosegue De Fanti – invito pertanto tutti a mantenere ancora un atteggiamento prudente con il rispetto delle già note disposizioni igieniche e comportamentali che contribuiscono a limitare la diffusione del virus. Siamo giunti ad una fase cruciale con le vaccinazioni che stanno progredendo giorno per giorno e non possiamo permetterci ulteriori rilassamenti o sottovalutazione della epidemia”, ha concluso il Sindaco.