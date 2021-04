E’ stata depositata stamani in Procura di Oristano un’informativa dei Carabinieri del Nas di Cagliari in merito alle anomalie sulle vaccinazioni ad Oristano. Secondo quanto si apprende, i Carabinieri hanno monitorato da alcuni mesi i movimenti di numerose persone che risulterebbero vaccinate con il Pfizer senza averne titolo. Quelle aventi titolo come pazienti fragili sarebbero state ‘scavalcate’ da persone senza pieno diritto.

L’indagine, nata alcuni mesi fa in seguito a diverse segnalazioni, è stata portata avanti dai militari del Nas con attività tradizionali e tecniche ed è finita proprio oggi sul tavolo della Procura. Risulterebbero vaccinate diverse persone appartenenti ad uno stesso gruppo sociale, giovani, figli e parenti di amici e conoscenti. Sarebbero poche infatti le persone ‘chiamate’ all’ultimo momento per utilizzare dosi ‘avanzate’ e che non devono, giustamente essere sprecate. Ma risulterebbe sproporzionato il rapporto tra dosi di vaccino ‘avanzate’ e vaccinati senza titolo. Su questo sono puntati i fari della Procura oristanese.