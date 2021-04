“Il 30 aprile è la data di scadenza del periodo previsto nell’ultimo decreto per le misure anti contagio da Covid, ma lì si dice anche che qualora l’andamento delle vaccinazioni e dei contagi mostrasse la possibilità, si possono riconsiderare le cose anche prima. Il governo sta lavorando su tutto questo”, è quanto afferma il premier Mario Draghi, che apre quindi alla possibilità di una ripartenza anticipata.

“Avere date significa conoscere esattamente i parametri rilevanti a una certa data. In tutto questo c’è la volontà del governo di vedere le prossime settimane come di riaperture non di chiusure”, prosegue il Presidente in conferenza stampa.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, “la disponibilità delle dosi non è calata, i numeri sono come prima di Pasqua, sta risalendo secondo il trend previsto. Non ho dubbio sul fatto che gli obiettivi vengano raggiunti”, ha dichiarato Draghi.