I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sanluri (Su) sono intervenuti a Villasor in via Valle D’Aosta a seguito di una segnalazione al 112, in quanto un’autovettura Renault Clio, condotta dalla 42enne titolare di un bar del paese ha investito un pensionato 68enne che attraversava sulle strisce pedonali.

Sul posto, oltre ai carabinieri è intervenuto un equipaggio del 118 che ha trasportato il ferito al Pronto Soccorso dell’Ospedale di San Gavino Monreale in codice giallo, non in pericolo di vita.

I documenti di guida e di circolazione della donna erano regolari. I carabinieri hanno eseguito i rilievi infortunistici sul luogo dell’incidente.