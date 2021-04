I poliziotti della Sezione Investigativa insieme agli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di Quartu Sant’Elena hanno eseguito, nella giornata di venerdì 9 aprile, la misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento nei confronti di un 34enne che da tempo maltrattava la compagna.

Il provvedimento è scaturito a seguito delle numerose denunce sporte dalla donna, convivente dell’uomo.

Grazie alla minuziosa attività compiuta in questi mesi dai poliziotti del Commissariato, è stato accertato che le vessazioni subite dalla vittima andavano avanti ormai da più di un anno e consistevano in minacce, umiliazioni, violenze di natura morale, atteggiamenti aggressivi e prevaricatori. La donna, infatti, viveva da tempo in un constante stato di paura al punto di sentirsi costretta a cedere a tutte le richieste del compagno.

Accogliendo queste risultanze l’Autorità Giudiziaria ha emesso, dunque, la misura cautelare, a cui i poliziotti hanno dato immediatamente esecuzione.

Ora l’uomo non potrà più avvicinarsi a meno di 500 metri dai luoghi frequentati dalla vittima e gli è stato imposto anche il divieto di non comunicare con lei in alcun modo.