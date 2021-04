Da lunedì prossimo la Sardegna entrerà in zona Rossa. Sulla questione è intervenuta la Consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle e segretaria della Commissione Sanità e Politiche sociali, Carla Cuccu che denuncia i ritardi nelle vaccinazioni. <<Siamo ancora in ritardo – ha dichiarato la consigliera pentastellata – anche l’ultimo rapporto del Gimbe dice che la Sardegna è all’ultimo posto per la somministrazione dei vaccini. Ciò non è più tollerabile>>.

Da qui il suo appello alla Regione: <<Bene l’apertura di nuovi hub in Sardegna, ma non basta. Servono altre dosi di vaccino in maniera tale da coprire il fabbisogno dei sardi. Mi appello al presidente della Regione Christian Solinas, e all’assessore della Sanità, Mario Nieddu, affinché risolvano questa situazione>>. Con richiesta di pubblicazione Grazie