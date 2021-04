Prosegue a ritmo sempre più spedito la campagna di vaccinazioni anti-Covid in Sardegna. Il numero di dosi somministrate è salito a 322.360, a fronte delle 402.820 consegnate sinora alla Regione, con una percentuale – aggiornata a questa mattina – dell’80%.

La media nazionale è dell’83,7%. Con l’80% delle inoculazioni troviamo anche la Liguria, davanti a Basilicata, Calabria e Puglia.

Intanto dopo l’inaugurazione, sabato scorso del nuovo hub di Quartu Sant’Elena e l’apertura di un secondo centro a Nuoro, per martedì 13 aprile, è prevista l’apertura da parte dell’Ats di un nuovo hub per la somministrazione dei vaccini a Oristano.

Tra il 15 e il 22 di aprile verranno consegnate inoltre più di 4,2 milioni alle strutture sanitarie delle Regioni. Oltre alle linee Pfizer, Moderna e Vaxzevria, le consegne riguarderanno anche Janssen (Johnson & Johnson). Per quest’ultimo vaccino – somministrabile in un’unica soluzione – si tratta del primo approvvigionamento in assoluto per l’Italia.

In particolare è prevista la distribuzione di oltre tre milioni di Pfizer suddivisi in due mandate di 1,5 milioni, circa mezzo milione di Vaxzevria, oltre 400 mila di Moderna, e di più di 180 mila di Janssen (Johnson & Johnson).