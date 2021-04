Ha tentato di risolvere i problemi di vicinato con dardi e balestra, ma è stato denunciato. Si tratta di un operaio 55enne di Sestu, già gravato da precedenti denunce, è stato denunciato per minacce e danneggiamento.

I fatti sono accaduti in Via San Salvatore, nella città dell’hinterland cagliaritano, perché, per motivi in corso di accertamento da parte dei Carabinieri ha iniziato a scagliare frecce dalla punta di ferro con la sua balestra contro la vetrata della vicina, una 49enne, frantumandola in varie parti. A parte i danni materiali, l’azione avrebbe potuto provocare problemi ben più gravi se lungo la traiettoria dei dardi si fosse venuta a trovare una persona.

I carabinieri di Sestu, allertati dalla donna, sono intervenuti ed hanno sequestrato la balestra, i dardi e un coltello a serramanico che l’uomo aveva nella tasca dei pantaloni. L’uomo, la cui posizione è al vaglio dei Carabinieri per problemi inerenti la sua pericolosità, è stato quindi denunciato per minaccia aggravata, danneggiamento, porto d’arma abusiva e lancio di oggetti pericolosi.