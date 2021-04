“Invitiamo i cittadini a recarsi al Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino solo in casi di effettiva necessità e urgenza”. E’ l’appello che il Commissario Straordinario della Assl di Oristano Antonio Cossu rivolge alla popolazione del distratto sanitario arborense.

Cossu spiega che “a causa della recrudescenza della pandemia, negli ultimi giorni si è verificato un afflusso particolarmente elevato di pazienti, alcuni dei quali sospetti o accertati Covid che devono necessariamente essere gestiti attraverso percorsi e in spazi dedicati. Il numero di questi casi è in costante crescita, anche in considerazione del fatto che risultano difficilmente trasferibili in altri reparti Covid dell’Isola, a loro volta al limite del livello di saturazione”.

Per questo motivo il Pronto Soccorso del San Martino, ospedale Covid free – spiega la Assl di Oristano -, nel quale non è cioè presente un reparto dedicato ai soggetti Covid positivi, si è fatto carico di questi pazienti, ospitandoli all’interno della propria area d’isolamento per assicurare loro l’assistenza necessaria.

“Stiamo facendo enormi sforzi per garantire la prosecuzione delle attività di emergenza-urgenza a tutti i pazienti – spiega il Commissario – ma chiediamo a tutti i cittadini di utilizzare responsabilmente, in questo momento più che mai, il Pronto Soccorso, in cui recarsi solo nei casi più gravi, e di rivolgersi al proprio medico di famiglia, pediatria di libera scelta o guardia medica negli altri casi”.