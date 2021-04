Alla Spiaggiola Guerrenti nel quartiere Sant’Elia il Comune di Cagliari ha dato il via ad una giornata di bonifica, eco solidale, promosso da Andalas de Amistade Trekking asd.

Andalas de Amistade Trekking a.s.d. è una associazione non profit costituita da pazienti psichiatrici e operatori sanitari delle strutture sanitarie, pubbliche e private, che da oltre 10 anni praticano il trekking come terapia riabilitativa.

Questa comunità di scopo s’incontra in forma libera e in regime di volontariato, fuori dalle mura degli ambulatori, per svolgere in natura attività sportive e azioni di lotta allo stigma condivise con i comuni ospitanti e le istituzioni interessate. “L’iniziativa di prendersi cura delle spiagge è nata dall’esigenza di elaborare il disagio generato dalla marea di rifiuti che quotidianamente si riversano sulle nostre coste” Spiega Luca Carcassi, Psichiatra e Presidente dell’associazione.

“I litorali interessati dal programma sono: La Spiaggia di Portopaglia a Gonnesa, quella di Barisardo in Ogliastra, una delle spiagge dell’Area Marina Protetta di Tavolara – Punta Coda Cavallo, del consorzio dei comuni di Olbia, San Teodoro, Loiri e Porto San Paolo. L’iniziativa non impegna fondi pubblici, e sostenuta dalle prestazioni gratuite dei partecipanti.