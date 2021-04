Il sindaco Paolo Truzzu con un’Ordinanza ha disposto, temporaneamente e in via precauzionale per la sanificazione dei locali e in attesa delle indagini epidemiologiche, la chiusura dell’Istituto “De Sanctis- Deledda”, plesso di “Via Sulcis”, fino al 18 aprile compreso.

La misura si è resa necessaria a seguito di alcuni casi di infezione da Covid-19.