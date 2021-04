Aumentano leggermente, nel breve periodo, i contagi da coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13.447 nuovi positivi al test, secondo i dati del ministero della Salute (lunedì 12 aprile erano stati 9.789 N.d.R.).

Sale anche il numero delle vittime in un giorno, ben 476, contro le 358.

304.990 sono invece i tamponi molecolari e antigenici effettuati, circa un terzo in più rispetto a ieri, con un tasso di positività del 4,4%, in calo di 0,7 punti.

In Italia sono stati superati i 4 milioni di cittadini immunizzati con due dosi contro il Covid, secondo i dati sul sito del governo. All’ultimo aggiornamento delle 17.10 sono esattamente 4.018.236.