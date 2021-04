La data di Milano avrà luogo nella nuova area allestita all’Ippodromo Milano Trenno. I biglietti saranno validi per le rispettive nuove date. Nel caso della doppia data di Roma i biglietti per il 19 giugno 2020 (poi 26 giugno 2021) saranno validi per l’11 giugno 2022, i biglietti per il 20 giugno 2020 (poi 27 giugno 2021) saranno validi per la data del 12 giugno 2022. Chi invece non riuscirà a partecipare, potrà rivendere legalmente il proprio biglietto sulle piattaforme dove è avvenuto l’acquisto; in alternativa, potrà richiedere il rimborso che avverrà tramite voucher di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita. Il voucher potrà essere richiesto entro il 13 giugno 2021 e avrà validità 18 mesi dalla sua data di emissione.