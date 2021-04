Come prestabilito, le 43.290 dosi del vaccino Pfizer sono arrivate oggi in Sardegna. Attese, invece, quelle di Astrazeneca.

Prosegue quindi la campagna vaccinale che, ora, vede coinvolti anche i Comuni. Questi, fa sapere la Regione, forniranno gli elenchi degli ultraottantenni presenti nel loro territorio.

Per prenotare la vaccinazione i cittadini dai 70 anni in su non esenti per patologie, possono registrarsi sul sito “vaccinocovid.sardegnasalute.it“. Una volta registrati, i cittadini verranno contattati dal Cup per la comunicazione dell’appuntamento, che in questa modalità avviene con vaccino AstraZeneca. Chi invece possiede un’esenzione per patologia, non dovrà passare attraverso la registrazione sul portale ma dovrà attendere la chiamata diretta da parte dell’Ats.