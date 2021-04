Musica, Evanescence e Within Temptation: la data di Milano posticipata al 2022

Gli Evanescence e i Within Temptation in seguito all’emergenza COVID-19 hanno annunciato che il concerto del “Worlds Collide Tour” previsto il 9 settembre 2021 è posticipato al 2022.

la nuova data sarà il 28 marzo 2022 al Mediolanum Forum di Milano.

Gli Evanescence hanno dichiarato:

“In un messaggio ai fan la band ha detto: “Bene ragazzi, dobbiamo rimandare ancora una volta. Odiamo farvi aspettare più a lungo, ma siamo assolutamente determinati a realizzare questo tour che tutti aspettavamo con ansia, quindi date un’occhiata alle nuove date. Conteremo i giorni fino a quando potremo finalmente celebrare tutta questa nuova musica insieme. Nel frattempo, state al sicuro, rimanete sani di mente e continuate a fare headbanging con The Bitter Truth! Non avrete scuse per non conoscere ogni parola entro la prossima primavera! Vi vogliamo bene!”

I Within Temptation affermano:

“Questo non è sicuramente quello che abbiamo desiderato, ma la realtà ci dice il contrario: dobbiamo rimandare il Worlds Collide Tour. Anche se non possiamo rendere la situazione attuale migliore di quella che è, speriamo di poter mettere presto un GRANDE sorriso sui vostri volti, perché… Non siamo stati fermi e abbiamo un sacco di roba fantastica in arrivo per voi! Fino ad allora, state al sicuro. E sapete una cosa? La terza volta è quella buona 💫 , quindi ci vediamo a marzo o aprile 2022!”.