Nella tarda serata di ieri, alla Sala operativa dei Carabinieri della Compagnia di Ottana (Nu) è arrivata la chiamata di un 53enne di Orotelli, che riferiva di essersi smarrito in località “Iscattai”, agro di Orotelli, e di non riuscire più a tornare indietro per via del buio.

Sul posto è stato inviato un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ottana e la pattuglia delle Stazioni di Orani e di Orotelli, che si sono adoperate immediatamente nelle ricerche, ma a causa dell’area impervia con fitta vegetazione è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Nuoro.

Dopo circa un’ora i Carabinieri e i Vigili del Fuoco sono riusciti a ritrovare l’uomo in buone condizioni fisiche, il quale, dopo il controllo da parte dei medici del 118, ha fatto rientro a casa.