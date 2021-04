L’ingresso si trova in via Rockefeller per le persone non deambulanti, mentre chi non ha problemi motori potrà entrare dall’ingresso di viale Cimitero.

Proseguono in contemporanea i vaccini per gli over 70 nell’hub del nuovo Palazzetto dello Sport di Oristano. Per richiedere l’appuntamento, ci si deve iscrivere sul portale della regione vaccinocovid.sardegnasalute.it. Si riceverà così un sms di convocazione, nel quale sarà indicato il giorno, l’orario e l’indirizzo in cui recarsi per la vaccinazione