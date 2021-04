“Raramente concordo con il Prof. Pigliaru e il Prof. Burioni, ma in questi giorni hanno detto cose giuste che condivido. Pigliaru ha chiesto di concentrarsi sui ritardi della campagna vaccinale piuttosto che su questioni che con la politica seria hanno poco a che fare. Burioni ha proposto, con l’arrivo della bella stagione, di riaprire subito bar, ristoranti e teatri all’aperto. D’altronde, i dati indicano che il contagio all’esterno è molto raro. Da un lato, serve una spinta decisa e definitiva sulla campagna vaccinale.

VACCINARE, VACCINARE, VACCINARE“.

Sono le parole, affidate a un post pubblicato su Facebook, del Sindaco del Comune di Cagliari, Paolo Truzzu, che si dice favorevole alle riaperture di alcune attività, in linea con l’idea espressa anche dalla Conferenza delle Regioni.

“È l’unica via per tornare alla vita normale. Pertanto dobbiamo impegnarci tutti, dal governo in giù, da destra a sinistra, per avere più vaccini e vaccinare di più e più in fretta. Ed è per questo che, come Comune di Cagliari, abbiamo messo, da tempo, a disposizione dell’ATS 20 nostri dipendenti per chiamare e prenotare il vaccino per gli over 80. E spiace dire che partiremo solo oggi perché purtroppo mancavano le dosi. Dall’altro, non è più possibile continuare a tenere chiuse tutte le attività. Urgono altre soluzioni che permettano la riapertura immediata, come appunto l’utilizzo dei posti a sedere all’esterno e su prenotazione, stabilendo protocolli rigidi e sanzioni pesanti per chi non rispetta le regole“, scrive il primo cittadino del capoluogo.

“Dopo più di un anno di pandemia siamo tutti stanchi. Si può essere rigorosi con la sicurezza e intelligenti e coraggiosi sulle riaperture. Di certo non possiamo più aspettare. È ora di far ripartire questo Paese, una volta per tutte“, conclude Truzzu.