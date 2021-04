Anche quest’anno Sant’Efisio andrà a Nora a bordo di un fuoristrada, senza tappe, e lungo il percorso non ci saranno né fedeli né turisti. Il Prefetto di Cagliari Gianfranco Tomao ha presieduto stamani una riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, dedicata ad esaminare le modalità organizzative della 365° celebrazione della Festa di Sant’Efisio, già programmata nel corso del Comitato dello scorso 25 marzo, quando erano state delineate le linee generali della celebrazione, con riserva di una successiva rivalutazione della situazione alla luce dell’andamento della pandemia da Covid 19 in Sardegna.

Stamani si è preso atto di come l’emergenza sanitaria si sia ulteriormente aggravata, costringendo il Governo ad inquadrare l’Isola in una fascia di rischio più elevata che prevede l’adozione di adeguate precauzioni e misure di prevenzione. Tutte le celebrazioni si terranno quindi nella giornata del 1° maggio, quando i riti si apriranno con l’investitura dell’Alter Nos in Comune e, a seguire, avrà luogo la funzione religiosa a Stamace, nella chiesa di Sant’Efisio. Al termine della funzione il simulacro del Santo verrà trasferito a Pula come l’anno scorso, su un mezzo scoperto messo a disposizione dal Comando Militare della Sardegna, Niente fedeli lungo il percorso e nessuna sosta intermedia. A Nora, si terrà la tradizionale Santa Messa in uno spazio all’aperto, di cui l’Amministrazione comunale, d’intesa con le autorità ecclesiastiche, curerà la predisposizione e la disciplina delle presenze. Qualora le condizioni meteorologiche non lo dovessero consentire, verranno predisposte adeguate misure organizzative alternative per lo svolgimento della funzione religiosa nella chiesa di Nora. Al termine dei riti religiosi, il simulacro di Sant’Efisio rientrerà a Cagliari, dove, nella chiesa di Stamace, verrà pronunciata la formula di scioglimento del voto.

Le funzioni religiose si svolgeranno nel rispetto delle norme di contenimento della diffusione del virus e dei protocolli d’intesa tra il Governo e la Conferenza Episcopale Italiana. Rendendosi evidentemente necessario contingentare la presenza dei fedeli alle Messe, spiega una nota della Prefettura, in relazione alla capienza dei siti, al fine di evitare assembramenti nei luoghi di culto e nelle loro adiacenze, verranno individuate dalle Autorità religiose le modalità di regolamentazione dell’accesso alle funzioni religiose. Le varie fasi delle celebrazioni potranno essere seguite attraverso le dirette televisive e in streaming, delle quali si favorirà la più ampia diffusione.

Una apposita riunione tecnica che si terrà in Questura, anche alla luce della situazione sanitaria in prossima dell’evento, verranno definiti gli aspetti organizzativi più di dettaglio e valutata la predisposizione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica.

All’incontro di stamani hanno partecipato, oltre al Questore e ai Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, l’Arcivescovo di Cagliari, i sindaci di Cagliari, Pula, Capoterra, Sarroch e Villa San Pietro, il Comandante della Regione militare autonoma della Sardegna, dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto di Cagliari e il Presidente dell’Arciconfraternita di Sant’Efisio.