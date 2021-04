Centinaia di contenziosi, multe stratosferiche, inchieste sull’operato passato di Abbanoa. Lo scrive in un comunicato stampa Francesco Mura, consigliere regionale in quota Fratelli d’Italia, che aggiunge: “Dopo il pranzo di Sardara, dove pare abbiano partecipato esponenti di spicco di Abbanoa, è difficile pensare si tratti di una coincidenza la proposta di inserire all’ordine del giorno del prossimo Consiglio di Amministrazione la nomina di un direttore generale senza aver prima condiviso un percorso trasparente con tutti i portatori di interesse”, si legge nel comunicato.

Il Capogruppo di Fratelli D’Italia in Consiglio regionale, non risparmia critiche al neo Presidente di Abbanoa, Franco Piga, a cui chiede “maggiore condivisione in particolare con il Comitato di vertice di Egas, Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, l’organismo chiamato a esprimersi sul modello organizzativo della società di gestione della risorsa idrica”.

“È tempo di dare il via a un cambiamento radicale del modello organizzativo, perché il sistema adottato negli ultimi 15 anni, concentrando i poteri su una sola persona, ha fallito ed è sotto gli occhi di tutti”, sottolinea il capogruppo di FdI, Francesco Mura, “è importante costruire un modello condiviso, di grande profilo e con un processo trasparente, senza lati oscuri. È venuto il tempo in cui ogni cittadino deve sentirsi orgoglioso di godere dei servizi di Abbanoa”.