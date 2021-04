“Al ministro Orlando ho rappresentato che bisogna fare tutto il possibile per ottenere il prolungamento della Cig, condizione essenziale per non abbandonare le centinaia di famiglie coinvolte dalla crisi Air Italy”.

Lo riferisce la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura, che nella serata di ieri a Roma ha parlato con il ministro del Lavoro Andrea Orlando. “E’ importante guadagnare tempo – spiega la parlamentare – anche affinché il Mise e il Mit possano tenere aperto il dossier Air Italy e continuare a esplorare e sollecitare possibili manifestazioni d’interesse, nel quadro di un nuovo disegno del trasporto aereo post pandemia”.

Per Mura “la Regione Sardegna può esercitare un ruolo più attivo in questa crisi, in coerenza con gli auspici e gli impegni dello scorso autunno, relativamente alla costruzione di un ‘piano industriale serio e leale’ e al lancio del Piano delle politiche attive per la promozione del reinserimento occupazionale dei lavoratori di Air Italy”.