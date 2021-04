Intorno alle 17 i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla SP14 all’incrocio con via Sarraiola per un incidente stradale. Due autovetture si sono scontrate per cause ancora da accertare.

Dopo aver messo in sicurezza i veicoli e l’area dello scontro, la squadra ha collaborato col personale del 118 per l’assistenza ai tre occupanti i veicoli (tra i quali una bambina): tutti fortunatamente non gravi, ma comunque trasportati all’ospedale di Olbia per accertamenti.

Sul posto due ambulanze e un elicottero del 118, inoltre la Polizia Locale di Arzachena per gli accertamenti del caso. La strada ha subito rallentamenti per circa un’ora.