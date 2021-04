«Mentre la Regione è impegnata a istituire il maxi-staff di Giunta, che costerà ai sardi oltre sei milioni di euro all’anno, l’ATS cerca infermieri volontari da impiegare “gratis” nella campagna di vaccinazione anti Covid. È un’inaccettabile vergogna».

È quanto ha dichiarato il deputato Andrea Vallascas (L’Alternanza c’è) in merito alla delibera del 14 aprile scorso del commissario straordinario dell’ATS Sardegna con la quale è stata indetta una manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di infermieri che “si impegnino a prestare attività in forma volontaria, gratuita ed al di fuori dell’orario di servizio (per quanto attiene al personale dipendente)”, con riferimento a risorse umane interne ed esterne all’azienda.

«Di fronte a una situazione grave – spiega Vallascas – che richiede senso di responsabilità e impegno in termini di risorse, la Giunta regionale ha dimostrato tutta l’inadeguatezza nel fronteggiare la pandemia. Da zona bianca, ci siamo ritrovati in breve tempo in zona rossa, mentre sul fronte della campagna vaccinale la Sardegna continua ad essere agli ultimi posti tra le regioni italiane (al penultimo per la copertura delle vaccinazioni agli ultra ottantenni)».

«Quel bando – conclude – è inoltre un’offesa a una categoria come quella degli infermieri che ha dimostrato senso di abnegazione e sacrificio in una fase drammatica della vita del Paese».

Leggi anche: