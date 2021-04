Non lavorano da un anno, e per questo anche i rappresentanti della Fiva (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) di Confcommercio Sud Sardegna si uniscono alla manifestazione dei giostrai prevista per lunedì 19 aprile. Appuntamento a Cagliari sotto il Consiglio Regionale alle 9 per chiedere di poter iniziare di nuovo a lavorare. La zona rossa impone uno stop forzato per le loro attività.

“Parteciperemo con massimo dieci nostri mezzi”, spiega Costantino Sanna, rappresentante della Fiva Confcommercio Sud Sardegna, “chiediamo di poter far ripartire le nostre attività dato che il nostro lavoro si svolge all’aperto e il rischio di contagio è minimo, auspichiamo di poter incontrare i nostri rappresentanti regionali, solo loro possono interloquire con il Governo nazionale”.