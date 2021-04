Troppi tagli dei posti letto di medicina territoriale, che insieme ai continui accorpamenti e alle riconversioni delle unità operative dell’area medica creeranno “disservizi e disagi a carico della popolazione anziana affetta da patologie legate all’età”. Lo denunciano i sindacati di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil FPL, riferendosi alla provincia sassarese e in particolare alla situazione del territorio di Ittiri.

“Pur consapevoli che la pandemia richiede più posti letto covid e nel contempo più personale per garantire risposte a questa tipologia di nuovi bisogni di salute, davanti all’ennesimo taglio dei posti letto di medicina territoriale, non possiamo che non manifestare tutto il nostro dissenso sia sul merito che sul metodo”.

Per le sigle, “è bene evidenziare un elemento non di poco conto, in ordine al quale i continui accorpamenti o le riconversioni delle unità operative dell’area medica, sia della Assl che della Aou di Sassari, rispettivamente la “LPA” di Ittiri, a cui si aggiungono le unità operative di Geriatria/Gastro ed Oncologia dell’ospedale civile Santissima Annunziata, favorirà ulteriori disservizi e disagi a carico della popolazione anziana, che per l’appunto richiede assistenza ospedaliera di bassa e media intensità. Per cui la penuria di posti letto per la continuità delle cure impedirà e rallenterà sensibilmente le procedure di dimissione ospedaliere, condizione per la quale l’odioso fenomeno delle attese in pronto soccorso, delle barelle e degli appoggi troverà terreno fertile”.