In occasione della sesta “Giornata nazionale della Salute della donna”, il 22 aprile l’Aou di Sassari, con la Clinica Psichiatrica di San Camillo, parteciperà alla sesta edizione dell’(H)Open Week, organizzata dalla Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.

L’evento si svolge all’interno degli ospedali premiati con i Bollini Rosa, che in Italia sono 180, e punta a promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. «Si tratta di un’iniziativa preziosa, soprattutto in questo periodo di pandemia che – sottolinea il direttore della Clinica Psichiatria, professoresse Liliana Lorettu – va avanti da oltre un anno e che ha visto molti pazienti, in particolare donne, rinunciare alle cure specialistiche. Ci auguriamo possa essere un’occasione per riavvicinare le pazienti e coinvolgerle nel prendersi cura di se stesse». La Clinica di San Camillo sarà a disposizione delle donne per parlare di salute mentale e aprirà i suoi ambulatori per visite psichiatriche e colloqui clinici.

Nella giornata del 22 aprile, dalle 9 alle 13, le visite saranno gratuite. Le donne in questi giorni possono chiamare al numero 079 22.83.50 per prenotare un appuntamento.