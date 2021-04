“Dopo apposito confronto con gli uffici, abbiamo deciso di estendere l’esonero del canone per l’occupazione del suolo pubblico sino al 31 dicembre“. Lo scrive il sindaco di Selargius, Gigi Concu, in un post su Facebook. L’amministrazione comunale, si legge nel post, ha deciso di “mettere a disposizione delle attività economiche strade, piazze e aree verdi, con la possibilità di ampliare sino al cinquanta per cento lo spazio già concesso. Si tratta di una misura che come Amministrazione abbiamo ritenuto doverosa e finalizzata a rilanciare la nostra economia, cercando di tendere una mano ai tanti lavoratori duramente colpiti dalle continue chiusure che vanno avanti da oltre un anno“.

La scelta del sindaco Concu scaturisce dalle dichiarazioni del Governo di riaprire diverse attività commerciali a partire dal 26 aprile, ma solo quelle che dispongono di spazi all’aperto. “Così facendo si attuerebbe una discriminazione – prosegue il primo cittadino – che, per quanto supportata da comprensibili e condivisibili ragioni sanitarie, non ne avrebbe, a mio avviso, dal punto di vista umano e imprenditoriale. Perché dietro ogni locale ci sono titolari, dipendenti e famiglie che da quei metri quadri vivono, indipendentemente che siano al chiuso o meno“.

Insomma, “andiamo così ad accogliere le linee del Governo, che ha prorogato, con il Decreto Sostegni, la gratuità del suolo pubblico sino al 30 giugno, andando oltre, perché spostiamo tale termine di ulteriori sei mesi, estendendo il sostegno in questione anche ai commercianti e agli artigiani alimentari. Proseguiamo così con l’impegno assunto con apposita delibera a giugno dell’anno scorso, confermando la disponibilità a mettere a disposizione aree verdi, parcheggi, marciapiedi e piazze di tutto il territorio comunale per il posizionamento di tavolini, gazebo, ombrelloni, con un limite massimo di 80 metri quadri e la possibilità di estendere lo spazio pubblico già concesso sino al cinquanta per cento“, conclude il post il sindaco Gigi Concu.

