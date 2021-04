“Credo che siamo oggettivamente all’allarme: la lunga sospensione delle lezioni in presenza rischia di aggravare la già pesante situazione della dispersione scolastica in Sardegna, con conseguenze drammatiche sul fronte occupazionale”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura, a proposito delle dichiarazioni di Carla Garlatti, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, in audizione davanti alle commissioni Istruzione e sanità del Senato, sull’impatto negativo della didattica digitale integrata (DDI).

Per Mura “bisogna mobilitarsi subito trasversalmente a tutti i livelli per evitare che l’Italia e in particolare la nostra regione subiscano un colpo gravissimo al patrimonio umano su cui dovremmo investire per il futuro. Assieme al buon uso delle risorse del Recovery – indica la parlamentare – bisogna che finalmente la Regione autonoma attui concretamente le prerogative date dallo Statuto in materia di istruzione. La scuola è il primo soggetto capace di orientare i ragazzi verso il mondo del lavoro ed è anche – conclude – il primo strumento di politiche attive del lavoro”.