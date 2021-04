I Carabinieri di San Sperate (Su) insieme ai colleghi della Compagnia di Iglesias, sono intervenuti intorno alle 22:30 di ieri notte su segnalazione di un cittadino che ha allertato il 112, in località “Su Mori is Sinziris” dove, per cause accidentali, é divampato un incendio in una roulotte, accanto ad un casolare, dove dormiva Giuseppe Carta 62enne, collaboratore scolastico presso la scuola media del paese.

A seguito dell’incendio il Carta, verosimilmente colto nel sonno dalle fiamme, è stato trovato carbonizzato ancora sdraiato sul letto dai Vigili del Fuoco di Cagliari, intervenuti per lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dei luoghi. I pompieri non hanno trovato tracce riconducibili ad un’azione dolosa. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dai carabinieri della Stazione di San Sperate, ed ha disposto la restituzione della salma ai familiari.