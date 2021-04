Intorno alle 19 di ieri, i Carabinieri di Cagliari – Sant’Avendrace sono intervenuti in nella Stazione degli autobus di Piazza Matteotti, dove hanno rintracciato due 17enni, rispettivamente di Cagliari e Nuoro, allontanatisi volontariamente il 17 aprile scorso dalla comunità per minori di Sanluri “Casa Mariao” cui erano stati affidati. I ragazzi si presentavano in buono stato di salute.

Su disposizione del pm del tribunale minorile, sono stati riportati presso la stessa comunità dalla quale si erano volontariamente allontanati. La casa famiglia effettua il servizio di accoglienza di minorenni e maggiorenni sottoposti a misure giudiziarie. Da tre giorni i due ragazzi erano ricercati dai carabinieri che andavano battendo stazioni ferroviarie e di autobus nella speranza di rintracciarli, come infine è avvenuto.