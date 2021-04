Nella mattinata di martedì 20 aprile gli Agenti della Squadra Volante hanno arrestato un 33enne ghanese resosi responsabile, in flagranza, di furto aggravato. La segnalazione è arrivata su linea 113, da parte di una commessa che ha chiesto aiuto alla Polizia perché era appena stato rubato un cellulare all’interno del negozio. Il 33enne, entrato nel punto vendita, con una scusa ha cercato di distrarre la commessa, facendola voltare per qualche secondo e con un gesto fulmineo ha afferrato dal bancone di vendita il suo telefono aziendale, per poi darsi alla fuga in via Is Mirrionis e tentando di dileguarsi salendo a bordo di un pullman CTM.

Le telecamere della sorveglianza hanno ripreso tutte le fasi dell’azione delittuosa, fornendo nel contempo agli agenti il ritratto esatto dell’uomo. I poliziotti delle Volanti, dunque, si sono messi immediatamente alla ricerca del soggetto, trovandolo poco dopo a bordo del bus sul quale era appena salito, seduto nell’ultima fila della vettura. Alla vista degli Agenti, l’uomo con un gesto rapidissimo ha tentato di liberarsi del telefono, lasciandolo scivolare alle sue spalle, tra il sedile e la parete anteriore dell’autobus, ma è stato successivamente recuperato e si è accertato essere lo stesso cellulare asportato poco prima.

Successivamente addosso all’uomo è stato trovato un altro cellulare, di cui l’uomo non era in grado di fornire una valida giustificazione circa il suo possesso. Da una verifica infatti è emerso che si trattava di un altro oggetto sottratto con lo stesso modus operandi, ai danni di una donna all’interno del market. L’uomo, ben noto alle Forze di polizia per i suoi numerosi precedenti in materia di reati contro il patrimonio, è stato arrestato per furto aggravato e indagato anche per ricettazione.