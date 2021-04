Una celebrazione dell’amore per la Sardegna e per il pianeta Terra. Una maratona di corti e incontri in diretta streaming per sensibilizzare tutte le generazioni sui temi della sostenibilità ambientale. Giovedì 22 aprile, in occasione della giornata della Terra, la Fondazione Sardegna Film Commission della Regione Autonoma della Sardegna, Skepto International Film Festival e Life After Oil Festival uniranno le forze per l’EarthDay in Sardegna 2021.

L’evento, che sarà visibile sui canali social e sui siti web di riferimento (skepto.net – sardegnafilmcommission.it – lifeafteroil.org) a partire dalle 10 fino alle 22, prevede una rotazione di otto ore di cortometraggi sul tema della sostenibilità ambientale, tra film di animazione e live action sperimentali, intervallati da una serie di incontri di approfondimento e presentazione di progetti. I Corti sono selezionati tra i lavori realizzati nell’ambito dei progetti NAS – Nuova animazione Sardegna e Heroes 20.20.20, e tra i film partecipanti alle sezioni dedicate al tema ambientale delle passate edizioni dei due Festival isolani.

Nel corso della giornata, il flusso dei film sarà interrotto da momenti di discussione sui diversi aspetti legati al tema della tutela del pianeta, di confronto sulla necessità dalla riduzione dell’impatto dell’industria cinematografica sull’ambiente, ma anche su temi più generali come il futuro della formazione legata al tema della Green&Blue Economy e lo stato di sviluppo dei diversi progetti in atto in Sardegna mirati alla valorizzazione dell’immenso patrimonio naturalistico.

Tra gli ospiti è prevista la partecipazione dei partner green europei della Fondazione Sardegna Film Commission. Prenderanno parte agli incontri anche rappresentanti della Fondazione Leonardo, attiva dagli anni novanta nella formazione professionale, e dell’Associazione ICS (Ingegneri Cultura e Sport), impegnata nella promozione di una nuova idea di vita cittadina sostenibile a 360 gradi.

La locandina dell’evento (clicca per ingrandire)