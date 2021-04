Prosegue sulla Sardegna una condizione climatica instabile per la presenza di correnti instabili atlantiche in quota, associate a correnti meridionali molto umide nei bassi strati.

Dalle prime ore del pomeriggio è previsto un deciso peggioramento con piogge e temporali con rovesci sparsi. Un tempo in peggioramento che proseguirà per la serata di oggi, giovedì 22 aprile e per domani, 23 aprile principalmente sulla Sardegna centro meridionale.

Il tempo, invece, tenderà a migliorare nel weekend, con una risalita delle temperature, che si porteranno sopra la media.