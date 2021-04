Politica, scontro Manca (M5s)-Pais su fondi per ambulanti: “Le tolgo la parola, basta”

Scontro in Aula tra la consigliera regionale Desirè Manca, in quota Cinquestelle, e il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais

Scontro verbale tra la consigliera regionale Desirè Manca, in quota Cinquestelle, e il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais. Durante la seduta tenutasi ieri Aula, il cui ordine del giorno era l’approvazione di un fondo di sostegno per ambulanti, giostrai e torronai, l’esponente del Movimento 5 stelle ha dichiarato che: “noi il testo lo dobbiamo leggere e, se ci sono delle modifiche da proporre, lei ci deve lasciare il tempo per farlo”.

“È un testo elementare” ha risposto Pais. Ma la Manca ha precisato: “Per lei è elementare, per noi il testo va discusso. Stiamo parlando di persone che sono venute qui perché sono disperate – ha proseguito la consigliera – Le chiedo, caro Presidente, di fermarsi 10 minuti, li stessi che voi, stamattina, vi siete presi, dato che il Consiglio iniziava alle 10..”. A questo punto, il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, ha interrotto il discorso dell’esponente pentastellata, chiudendole il microfono: “Non le consento di dare lezioni di morale a nessuno, legga l’odg e mi dica dove va modificato. Le tolgo la parola, basta”.