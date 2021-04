Da segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, la squadra di pronto intervento “1A” dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta nelle prime ore della notte per l’incendio di un’autovettura in sosta in via Umberto Ticca a Cagliari.

Spente le fiamme, gli operatori dei vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area circostante della sede stradale e avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

Alcune foto: