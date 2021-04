Aumentano, nel breve termine, i contagi da coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 16.232 nuovi positivi, secondo i dati del ministero della Salute, contro i 13.844 di ieri e un numero di tamponi molto simile.

Le vittime registrate in un giorno sono 360, quattro in meno rispetto a mercoledì 21.

Il tasso di positività nazionale è al 4,4%, in aumento rispetto al 3,9% di ieri.

Sono 3.021 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid, che scendono quindi di 55 unità, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 174, una ventina in più rispetto a mercoledì.