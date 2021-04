Proseguono le vaccinazioni per il Covid-19 anche a Guspini (Su). Lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28 aprile al poliambulatorio di via Montale a Guspini si effettuerà una sessione di vaccinazioni riservata agli over 80, cioè le persone nate nel 1941 e negli anni precedenti.

I cittadini che hanno superato gli 80 anni che ancora non sono stati vaccinati possono recarsi autonomamente a effettuare il vaccino o chiamare il numero di telefono 3208214202 per effettuare la prenotazione.